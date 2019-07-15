Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что крылатые ракеты "Нептун" способны за пару минут разрушить Керченский мост. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

По его словам, новые ракеты также могут ликвидировать военные корабли России в водах Черного и Азовского моря. Турчинов также уверяет, что они способны поразить военные судна России в портах, где расположены базы.

Как сообщала "Страна", движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно, раньше запланированных сроков. Мост через Керченский пролив длиной 19 километров соединил полуостров Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета.

Напомним, что стало известно, когда в Украине начнутся испытания крылатой ракеты Ольха-М.