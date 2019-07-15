Сторона обвинения будет настаивать на том, чтобы продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-главы "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского из-за того, что он может попытаться покинуть пределы Украины. Об этом заявил прокурор Евгений Комаровский, передает Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о том, есть ли риски того, что после изменения меры пресечения Вышинский покинет территорию Украины, он сказал: "На следующем судебном заседании суд поставит на рассмотрение участников процесса вопрос целесообразности продолжения меры пресечения. Сторона обвинения... будет настраивать на наличии рисков".

"В настоящее время прокуратура отрабатывает все правовые механизмы в случае освобождения обвиняемого из-под стражи или применения в отношении него залога", - сказал Комаровский журналистам в понедельник в Киеве после завершения суда по делу Вышинского.

Напомним, 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

4 марта Вышинский был этапирован из Херсона в Киев. С тех пор он находится в столичном следственном изоляторе. В Киеве проходят заседания суда по его делу.