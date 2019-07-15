Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова намерена посетить в Москве судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о продлении ареста украинским морякам.

"Сегодня выезжаю в Москву. Завтра встречаюсь с госпожой Москальковой (российский омбудсмен - прим. ред.) у нее в офисе, потому что мы договорились предпринять определенные шаги, подготовить некоторые документы, чтобы дало нам возможность более содержательно обсудить наши задачи, стоящие по реализации гуманитарных прав наших граждан. И в том числе - наработка механизма по возврату наших граждан. И мы завтра будем это делать", - сказала она.

Во вторник, 16 июля, в Москву прибывают родственники и родные украинских военнопленных. В среду будут происходить судебные заседания по рассмотрению изменения или продления меры пресечения украинским морякам.

Как сообщала "Страна", Москалькова прилетела в Киев на суд в отношении журналиста Кирилла Вышинского. Со своей коллегой из России Татьяной Москальковой обсуждали вопрос обмена граждан Украины и России. Москалькова заявила, что эта встреча - в фарватере диалога, который начался между президентами страны Зеленским и Путиным.

Отметим, что Кирилла Вышинского в понедельник, 15 июля 2019, на свободу так и не выпустили. Рассмотрение дела перенесли на последний будний перед выборами.