Президент Владимир Зеленский прокомментировал аварию с участием его кортежа под Запорожьем, а также рассказал, зачем он носит желтые браслеты. Об этом он написал в Facebook, разъясняя те вопросы, которые возникли к нему в социальных сетях.

"В последнее время в соцсетях много "измены" на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех. Во время передвижения президента по дорогам Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и тому подобное. Видимо, поэтому фейсбук-сообществу так трудно изучить вопрос. Президент – такой же участник движения, как и все, - пояснил Зеленский.

По его словам, что касается ДТП в Запорожской области – это "недопустимо". "Если сотрудники УГО, которые ехали на микроавтобусе до Киева, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живыми", - заявил он.

Зеленский также прокомментировал затор на Позняках из-за президентского кортежа. "Давайте вспомним: 11 июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду. И проезд высокого зарубежного гостя сопровождался согласно дипломатическому протоколу и международным обязательствам Украины. Соответственно, движение по маршруту было временно ограничено", - подчеркнул он.

И напоследок президент объяснил значение желтых браслетах "из клубов", о которых ранее писала "Страна": "На них – фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой".

Фото: facebook.com/ Володимир Зеленський

Вчера в Запорожской области колонна автобусов с детьми, возвращавшихся с курортов, попала в ДТП. По предварительной информации причина происшествия - обгон колонны легковыми авто. Как стало известно "Стране" из источников в Управлении госохраны, обгоняли колонну два Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и бус службы безопасности президента. Они возвращались в Киев, в то время как Зеленский улетел в столицу на самолете. К счастью пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали.

Напомним, что три авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с автобусами, в которых ехали дети.

Также "Страна" писала о том, как сбивали людей машины президентов.