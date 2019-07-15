Всемирный банк считает, что Украина должна остановить стремительный рост минимальной зарплаты до завершения основных структурных реформ в экономике страны. Об этом сообщила экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в интервью "Зеркалу недели".

Как отмечает экономист, повышение "минималки" без увеличения производительности труда приводит к тому, что спрос увеличивается гораздо быстрее, чем предложение успевает на него отреагировать.

Она напомнила, что в 2017 году минимальную зарплату фактически удвоили, а в 2018 году - увеличили еще на 30%. Кроме того, и учителя, и врачи получили дополнительные секторальные надбавки.

"В результате, заработная плата в госсекторе как процент от ВВП выросла с 9,6 в 2016 году до 11 - в 2018 (это с учетом зарплат в секторе высшего образования). Если сравнивать с сопоставимыми европейскими странами, то и 9,6% - это много, а 11 - это очень много. С одной стороны, на эти расходы идут средства, которые могли бы инвестироваться в инфраструктуру, а с другой - они формируют спрос в тех секторах, которые не могут обеспечить нам устойчивый экономический рост и частично являются факторами давления на инфляцию", - рассказала она.

Как подчеркнула Головач, если стимулирования внутреннего потребления происходит за счет госрасходов, то избежать негативных последствий практически невозможно.

"С одной стороны, государство не имеет свободных средств для инвестиций в экономику, а с другой - стоимость средств для бизнеса также будет увеличиваться, ограничивая и их инвестиции", - отметила Головач.

"Поэтому сейчас очень важно остановить стремительный рост минимальных зарплат до того момента, пока не будут завершены основные структурные реформы в экономике. Кроме того, любые повышения заработных плат и надбавок в государственном секторе сейчас тоже нежелательны, поскольку в результате они приведут к негативным последствиям для экономического роста. То есть чистый экономический эффект от них будет отрицательным, - ограниченное количество населения выигрывает от увеличения своих доходов, тогда как другие экономические агенты пострадают", - заявила она.

Напомним, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была увеличена с 1600 до 3200 грн, с 1 января 2018-го — до 3723, с 1 января 2019-го — до 4173 грн.

Ранее сообщалось, что Верховный суд разрешил определять зарплату украинцам в валюте и выплачивать ее по курсу в гривне.

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