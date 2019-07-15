В одном из районов Харькова пожилая женщина угрожала детям, кричавшим под ее окнами, автоматом. Об этом сообщили очевидцы инцидента в одном из городских Facebook-сообществ.

"Не грози Баварским бабулям. Она кричала на детей из окна и высунула ствол, говорят, что автомат Калашникова настоящий", - подписали фотографию пенсионерки свидетели происшествия.

Фото: facebook.com/livekharkov

В пресс-службе областной полиции сообщили, что никаких заявлений по данному факту к ним не поступало, однако информацию внесли в Журнал единого учета местного райотдела. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют, действительно ли местная жительница держала в руках оружие.

Напомним, ранее в Харькове грабитель с ножом пытался угнать авто, врезался в столб и попал в больницу.