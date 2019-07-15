Сегодня в Киеве уже второй раз сорвался суд по Кириллу Вышинскому - журналисту, который уже год сидит в СИЗО по обвинению в госизмене.

Оба заседания ожидались как судьбоносные: на них бывшего главреда "РИА Новости-Украина" могли освободить из-под стражи.

По крайней мере, такие опасения высказывались генпрокуратурой, которая считает, что Вышинский должен сидеть в тюрьме.

Отпускать обвиняемых в госизмене под более легкие меры пресечения недавно позволил Конституционный суд. И несколько фигурантов громких политических дел уже воспользовались этим послаблением.

Кроме того, сегодня ожидания освобождения были подогреты еще и слухами о том, что это лишь первый ход некой глобальной геополитической многоходовки, итогом которой должно стать еще до выборов освобождение украинских моряков.

"Страна" разбиралась, почему снова сорвалось освобождение журналиста и что теперь будет с обменом пленными.

Как сорвался суд

Суд, который должен был начаться сегодня, отменили по очередной формальной причине.

Один из членов судебной коллегии находился в совещательной комнате по иному делу. Без присутствия хотя бы одного из судей слушание не могло состояться. Поэтому его и перенесли на пятницу, 19 июля.

Это уже второй перенос. Две недели назад суд отменили под предлогом того, что прокуроры должны внимательно изучить ходатайство защиты о смягчении меры пресечения. Хотя обычно такие вопросы рассматриваются сразу на заседании - в них нет никаких новых обстоятельств, кроме упомянутого выше решения конституционных судей.

То есть целью было просто затянуть процесс.

Интересно, что оба раза в Киев на эти суды приезжала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Что нельзя истолковать иначе, как желание поздравить Кирилла Вышинского с освобождением. Ведь меру пресечения журналисту продлевают далеко не в первый раз.

И раз Москалькова приезжала, значит получила некие сигналы о возможном выходе Вышинского на свободу.

Но оба раза суд просто отменялся, а российского представителя поставили в унизительное положение. Почему?

Причина 1. Испугались "партию войны"

Освобождение Кирилла Вышинского всегда было "красной тряпкой" для партии войны.

Ее сегодня представляет Петр Порошенко, его депутаты и назначенные им чиновники. А также разношерстные радикалы, которые в свое время контролировала порошенковская СБУ.

Накануне суда генпрокуратура, возглавляемая Юрием Луценко, заявила, что Вышинского могут освободить и раскритиковала это вероятное решение суда.

Одновременно Порошенко намекнул, что моряков еще до выборов могут обменять на главреда "РИА Новости Украина".

Если бы Кирилла отпустили (пусть даже под домашний арест), то несложно представить, как это преподнесут противники Зеленского. Зрада, митинги националистов, истерика в соцсетях и СМИ.

В общем, очередная волна критики, которая не нужна Зе за считанные дни до выборов - по крайней мере, так могут полагать у "Слуги народа".

В этом смысле новая дата слушаний - 19 июля - стоит максимально близко к выборам. И по идее сторонники Порошенко просто не успеют информационно конвертировать решение суда в "зраду".

Также, не исключено, что задержка идет на уровне судейского корпуса, который оттягивает необходимость выпускать Вышинского - судьи тоже люди и могут бояться угроз. Это версии придерживается российский омбудсмен Москалькова, которая заявила, что судьям угрожали украинские должностные лица.

Перевесить пиар-атаку радикалов и порохоботов могут лишь значительные бонусы от освобождения Вышинского. Например - возвращение в Украину керченских моряков.

Причина 2. Нет решения по морякам

Другая причина срыва суда - это незаконченные договоренности между Киевом и Москвой по обмену пленными.

Киев судя по всему увязывает вопрос Вышинского и тему моряков, захваченных Россией в ноябре. В Москве же говорят, что журналист невиновен, и дело его сфабриковано. Да и сам Вышинский заявил, что не хочет идти на обмен, а намерен добиться своего оправдания в Украине (и вряд ли такая его жесткая позиция не согласована с Москвой).

Украинская же сторона (и это неоднократно давали понять представители ГПУ) воспринимала Вышинского именно как часть "обменного фонда" для возвращения Сенцова, моряков и других удерживаемых Россией и сепаратистами по разным причинам лиц.

Поэтому с одной стороны у Зеленского явно не против до выборов вернуть в Украину моряков и набрать на этом очки перед выборами. С другой - Россия может быть не расположена менять их всех на одного Кирилла Вышинского. Либо вообще не склонна его на кого-то менять, а настаивает на его освобождении безо всяких дополнительных торгов и условий.

Впрочем, в Киеве, судя по настойчивости слухов о готовящемся обмене "Вышинский-моряки" вероятно думали, что торги все-таки уместны.

Не исключено, что, как элемент этого торга украинскими властями могла быть воспринята "миссия Венедиктова" - российского журналиста, главного редактора радио "Эхо Москвы", который посещал Киев на прошлой неделе.

Он проведал Вышинского в СИЗО и повстречался с кем-то из администрации украинского президента, передав Зеленскому письмо матери Вышинского.

В Киеве говорят, что Венедиктов привез на Банковую и некие предложения Кремля по обмену пленными (эту версию вопроизводит у себя в посте пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган). Кстати, именно после того и состоялся разговор Зеленского с Путиным по телефону.

А сегодня, перед судом по Вышинскому, переговоры по пленным начали омбудсмены двух стран. То есть некий процесс пошел.

Однако, судя по заявлению Кирилла о его отказе идти на обмен, пошел он не так, как хотелось бы украинским властям, которые, видимо, действительно расчитывали до выборов получить моряков.

А потому и перенесли суд. Причем, если стороны не сблизят позиции, то, не исключено, еще один перенос - на время после выборов.

Источники близкие к Администрации президента Украины подтверждают, что переговоры идут. "Вероятность возвращения моряков до выборов не нулевая", - сказал источник, не став, однако, вдаваться в детали.

В тоже время источник "Страны" в экспертных кругах, близких к российскому руководству оценивает вероятность этого невысоко.

"У России позиция, что Кирилла Вышинского нужно выпустить из тюрьмы, как минимум, изменив ему меру пресечения. Откуда в Киеве взяли, что в обмен на это российская сторона готова отпустить украинских моряков - непонятно. Дело украинских моряков сейчас уходит в суд. И есть два способа их передать Украине. Первый - дождаться приговора суда и затем помиловать их, как произошло с Надеждой Савченко. Второй - Украина соглашается на предложение Москвы вернуть моряков при условии, что их продолжат судить в Киеве. Это реальный путь. Но на данный момент нет сигналов, что украинская власть готова на него пойти. Есть третий путь - это обмен всех на всех в комплексе с размораживанием политической части Минских соглашений. Но это если и произойдет, то после выборов. Если сложится необходимая для этого конфигурация украинской власти".