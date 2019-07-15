Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова сообщила, что не располагает информацией о том, что перенос срока рассмотрения дела заключенного журналиста Кирилла Вышинского может быть связан с вопросами обмена. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Вышинский не согласен с обменом и будет добиваться признания своей невиновности. Москалькова добавила, что "мы ни разу не слышали убедительных доказательств о вине Вышинского".

Как объяснили журналисту "Страны" работники суда, слушание по делу Кирилла Вышинского перенесли из-за того, что один из членов судебной коллегии находился в совещательной комнате по иному делу. Без присутствия хотя бы одного из членов коллегии слушание не могло бы состояться.

Новое заседание суда перенесли на пятницу, 19 июля, в 15:00.

Как сообщала "Страна", Кирилла Вышинского сегодня на свободу так и не выпустили. На прошлом заседании 3 июля, которое перенесли из-за неготовности прокуроров, адвокат журналиста собирался просить суд отпустить клиента под личное обязательство.

Отметим, что Венедиктову разрешили посетить журналиста Вышинского в киевском СИЗО.