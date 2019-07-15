Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что сторонники экс-президента Петра Порошенко предприняли попытку захвата помещения ГБР во время акции протеста в здании бюро ради влияния на досудебное расследование в уголовных производствах, где фигурирует Порошенко.

Его слова передает пресс-служба ГБР в Facebook.

"С первого дня назначения на должность мне постоянно задавали один вопрос: когда в ГБР будут громкие расследования? Так вот, "громкие расследования", хоть я не люблю это слово, требуют высокого уровня политической культуры", - заявил он.

По его словам, сегодня во время акции политической силы в ГБР, отдельные ее участники вышли за рамки правового поля:

ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом;

заблокировали въезд и выезд транспорта с ГБР;

сорвали проведение встречи с европейскими международными партнерами по развитию и усилению ГБР;

требовали от директора правоохранительного органа "срочных результатов расследования", или вообще его отмены.

Как отметил Труба, это является прямым политическим давлением на ведомство.

Как он отмечает, в акции участвовали люди в балаклавах, которые принесли в помещение ГБР огнетушители, что является вмешательством в деятельность правоохранительного органа.

Также он прокомментировал производство, участником которого является экс-президент.

"Первое. ГБР стоит на защите национальных интересов. Производства в отношении пересечения морского пространства военными кораблями Украины – одно из важнейших для нас. Ведь поставить точку в этом вопросе означает защитить национальные интересы Украины. Думаю, что все участники тех событий должны быть убеждены в этом, идти на сотрудничество со следствием, дать показания и вместе защитить Украину. Второе. ГБР стоит в стороне от политики. Во время досудебного расследования произошла утечка информации – это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для вновь созданного. По данному факту начата служебная проверка. Третье. ГБР регистрирует уголовные производства в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины, а не чьих-то политических предпочтений", - сообщил Труба.

Фото: Facebook/Державне бюро розслідувань

Кроме того, он заверил, что несмотря на политическое давление, досудебное расследование будет профессиональным, незаангажированным и объективным.

Скриншот: Facebook/Державне бюро розслідувань

Сегодня представители ряда организаций, близких к экс-президенту Петру Порошенко, собрались у здания Госбюро расследований. Участники акции "Гасимо непотріб, гасимо реванш!" потребовали отстранить директора бюро Романа Трубу.

Также они требовали прекратить расследования, инициированные ГБР по заявлениям юриста Андрея Портнова. При этом в акции участвовали представители актива партии Петра Порошенко Европейская солидарность.

Ранее сообщалось, что Порошенко собирается уклониться от допроса в ГБР 17 июля.

Также мы писали, что Порошенко вызвали на допрос по делу "Кузни на Рыбальском".