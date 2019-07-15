В партии Игоря Смешко "Сила и честь" продолжается крупный скандал, связанный с тем, что первые места в списке на внеочередные парламентские выборы 2019 года были проданы полностью "чужим" людям, которые никакого отношения к ней ранее не имели, пишет Обозреватель.

Об этом говорится в открытом обращении партийного руководства "Силы и чести" – руководителей областных ячеек и ветеранов политсилы – в связи с удручающей ситуацией за неделю до внеочередных парламентских выборов, который оказался в распоряжении редакции.

По их словам, политический кризис в партии наступил сразу же после президентских выборов. В первом туре Игорь Смешко показал хороший результат – 6,04%, или 1,14 миллиона голосов украинцев. На этом фоне после первого тура многие эксперты прогнозировали прохождение партии в парламент, но ситуация внутри политсилы ужаснула многих. В опубликованном списке "Силы и чести" оказались не просто "старые" кадры, но еще и "чужие" для данной политсилы.

Так, по словам однопартийцев Смешко, лидер партии в ручном режиме формировал список на парламентских выборах. Именно поэтому в первой десятке только 4 человека (кандидаты Владимир Замана и Анатолий Макаренко были приняты лишь перед выборами) являются действующими членами партии. Остальные 6 человек (4 действующих нардепа от фракции "Самопомощь" и один нардеп от Блока Петра Порошенко) вообще не состоят в политсиле и ранее к ней никакого отношения не имели. Кстати, с Макаренко связано несколько громких коррупционных скандаловво время его пребывания на должностях в Государственной таможенной и фискальной службах в разные периоды.

Аналогичная ситуация и во второй десятке. Там всего 2 члена партии, при этом 11 номер в списке Михаил Поживанов был принят накануне выборов. В третьей десятке находится всего 4 партийца, а в четвертой – 8 членов партии.ь При этом в список включены всего двое лидеров областных организаций – главы Винницкой и Закарпатской ячеек. Оба руководителя не имели какого-либо отношения к "Силе и чести" еще несколько месяцев назад. Кроме того, от партии баллотируются откровенно "старые" лица, ранее имевшие тесные контакты с другими политиками.

К примеру, 15 строчку занимает народный депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко. Есть и несколько представителей крупных застройщиков. Например, Александр Гиренко и Людмила Яценко, ранее возглавлявшая Фонд Петра Порошенко в Виннице (к тому же, она была помощницей сына президента, нардепа Алексея Порошенко), также прошли в партию.

Не лучшим образом обстоят дела и на мажоритарных округах. Так, по 183 округу (Херсонская область) идет Дмитрий Бутрий, ранее возглавлявший штаб Петра Порошенко в области. По 202 округу (Черновицкая область) идет экс-глава Черновицкой ОГА (2015-2018 гг.) и экс-нардеп от "Батькивщины" (2012-2014 гг.) Александр Фищук. К слову, кандидат ранее баллотировался в парламент от партии “Народный фронт”, а в Черновицкий областной совет прошел в статусе кандидата от БПП.

Документ подписан первым заместителем руководителя партии Александром Кихтенко, заместителем руководителя контрольно-ревизионной комиссии Юрием Ляховским, членом политсовета партии Михаилом Нечепоруком, главами Днепропетровской облорганизации Владимиром Фастовым, Черниговской организации Валерием Бескровным и Херсонской организации Александром Витковским.

Фото: obozrevatel.com

Ранее "Страна" изучала предвыборный список "Силы и чести". Кроме того, мы писали, что в партии созрел бунт против Смешко.