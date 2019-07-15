"Пока грозы, но жара близко". Прогноз погоды в Украине на вторник, 16 июля
Во вторник, 16 июля, в Украине ожидаются дожди с грозами. По прогнозу синоптиков, осадки накроют все регионы. В восточных областях местами возможен град и шквалы. Днем от +20 до +26, ночью от +9 до +16.
В Киеве 16 июля ожидается дождь с грозой. Днем ожидается +21...23 тепла. Ночью +12...14.
В Восточном регионе по прогнозу синоптиков ожидается дожди и грозы +22...24 (Харькове, Полтаве, Сумах, Днепре). В Запорожье +23...25. Ночью +11...15.
В Южном регионе также осадки. Воздух в Одессе, Николаеве и Херсоне прогреется +24...26. В ночное время +15...17.
В Западном регионе дожди, в Житомире и Виннице - с грозами. Температура воздуха +21..24.
В Северном регионе страны также дожди, в Чернигове - с грозами. Температура днём +22..24. Ночью +12..14.
В Центральном регионе Украины, в Днепре, Кропивницком и Черкассах дожди с грозами. Днем будет комфортное тепло +22...24, ночью +12...14.
Фото: meteo.gov.ua
Как сообщала "Страна", до "всенародного стенания о жаре" осталось полнедели.
Отметим, что в МОН назвали самые популярные вузы в Украине и рассказали, как избежать ошибок при подаче документов.
Напомним, что 15 июля - последний срок для изменения места голосования.