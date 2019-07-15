Во вторник, 16 июля, в Украине ожидаются дожди с грозами. По прогнозу синоптиков, осадки накроют все регионы. В восточных областях местами возможен град и шквалы. Днем от +20 до +26, ночью от +9 до +16.

В Киеве 16 июля ожидается дождь с грозой. Днем ожидается +21...23 тепла. Ночью +12...14.

В Восточном регионе по прогнозу синоптиков ожидается дожди и грозы +22...24 (Харькове, Полтаве, Сумах, Днепре). В Запорожье +23...25. Ночью +11...15.

В Южном регионе также осадки. Воздух в Одессе, Николаеве и Херсоне прогреется +24...26. В ночное время +15...17.

В Западном регионе дожди, в Житомире и Виннице - с грозами. Температура воздуха +21..24.

В Северном регионе страны также дожди, в Чернигове - с грозами. Температура днём +22..24. Ночью +12..14.

В Центральном регионе Украины, в Днепре, Кропивницком и Черкассах дожди с грозами. Днем будет комфортное тепло +22...24, ночью +12...14.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", до "всенародного стенания о жаре" осталось полнедели.

Отметим, что в МОН назвали самые популярные вузы в Украине и рассказали, как избежать ошибок при подаче документов.

Напомним, что 15 июля - последний срок для изменения места голосования.