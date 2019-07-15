Согласно итогам второй недели вступительной компании, чаще всего абитуриенты выбирают высшие учебные заведения Киева и Львова. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Министерства образования и науки Украины (МОН).

Отмечается, что чаще всего абитуриенты выбирали такие университеты и институты:

Киевский национальный университет им. Шевченко – почти 20 тысяч заявлений;

Львовский национальный университет им. А. В. Франко – почти 19 тысяч;

Киевский национальный торгово-экономический университет – чуть более 17,5 тысяч;

НТУУ "Киевский политехнический институт им. Сикорского" – почти 16,5 тысяч;

НУ "Львовская политехника" – чуть более 15 тысяч.

При этом наиболее распространенными при подаче документов являются вопросы по регистрации электронных кабинетов и подачи заявлений, выставление и отмена приоритетов, выявление ошибок в документах об образовании, льготы, поступление из Крыма и Донбасса и тому подобное.

По данным пресс-службы, нередко поступающие подают заявления на те специальности, на которые у них нет сертификатов ВНО. Однако система не пропускает такие заявления.

Чтобы избежать этой проблемы, поступающим нужно сначала узнать, сертификаты ВНО с каких предметов нужны, чтобы поступить на выбранную ими предложение. Набор сертификатов на основную и небюджетную конкурсные предложения может отличаться. Также поступающий может подавать сертификаты не только в этом году, но и в 2018 - м и в 2017-м в любой удобной ему комбинации. За 2017 год не принимаются только оценки ВНО по иностранным языкам. В случае ошибки в документе о базовом или среднем образовании абитуриенты могут регистрировать электронные кабинеты и подавать заявления в вузы, не дожидаясь изготовления дубликата.

Ранее сообщалось, что в МОН решили ввести ВНО по английскому для поступления на магистратуру.

Также мы писали, что в Минобразования могут заставить всех абитуриентов сдавать ВНО по математике.