Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" и советник команды президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что его политсила выступает за упразднение Министерства информационной политики (известного также, как МинСтець - прим. ред.). Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Громкое заявление по поводу ведомства во главе с Юрием Стецем Потураев сделал в ходе "круглого стола" в Киеве.

"Министерство информационной политики, мы планируем это... перезагрузить в ноль", - сказал советник.

Также Потураев отметил, что необходимо принимать закон о средствах массовой информации, который исчерпывающе описал бы медиасферу в Украине. Чиновник допустил и принятие нового закона о регуляторе в медиасфере.

Во время заседания Потураев поделился сведениями, что в партии "Слуга народа" уже идет работа над проблемой объединения Госкомтелералио и Нацсовета по вопросам телерадиовещания. По мнению кандидата в нардепы, пора отходить от квотного принципа формирования Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в пользу конкурсного отбора.

Напомним, 11 июля советник Зеленского назвал Россию временно неподконтрольной Китаю Московией и предложил переименовать украинский язык в русский.

Еще раньше Потураев заявлял, что близкие к Медведчуку телеканалы нужно лишить частот и отправить вещать в YouTube.