С начала 2019 года более одного миллиона украинских компаний и физических лиц попали в Единый реестр должников. Их количество выросло больше чем вдвое с 2016 года.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот в понедельник, 15 июля.

До 2016-го года в реестр попало более 516 тыс. должников, в 2017-м – 1,2 млн, в 2018-м – еще 1,4 млн. А с начала 2019-го в – уже более 1 миллиона должников.

Фото: opendatabot.ua

Больше всего должников у ПриватБанка – более 113 тыс. человек. Государственной судебной администрации задолжало 23 тыс. украинцев. На третьем месте находится Первый Украинский банк. Ему должны 20 тысяч человек.

У государственной казначейской службы в Киеве более 12 тыс. должников. Это вдвое больше, чем в киевской налоговой (6 тыс. человек).

Должникам из реестра могут запретить выезд из Украины, отказать в открытии текущих счетов или кредитных линий в банке, взыскивать задолженность с существующих, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг. Также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу.

Фото: opendatabot.ua

Как сообщала "Страна", Госстат подсчитал, как выросли долги по заработной плате в Украине за май. Рост задолженности по выплате зарплаты в минувшем месяце наблюдался во Львовской (в 2,1 раза), Волынской (на 33,5%), Херсонской (на 31,6%), Днепропетровской (на 7,8%), Запорожской (на 4,1%), Киевской (на 3,4%), Тернопольской (на 2,9%), Донецкой (на 2,6%), Черкасской (на 2,4%) и Ивано-Франковской (на 2%) областях.

Напомним, что в Киеве сообщили о подозрении двум коллекторам, которые проникли в квартиру и избили киевлянку.