Заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что РФ и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в керченском проливе украинских моряков. Об этом сообщает агентство "РИА новости".

Об обмене заместитель министра упомянул на встрече с журналистами. Правда, подробно комментировать подвижки в этом направлении не стал, ограничившись констатацией факта. "Не могу комментировать. Конечно, обсуждаем ", - сказал Карасин представителям СМИ.

Напомним, сегодня, 15 июля, Петр Порошенко заявил, что моряков могут вернуть в Украину до 21 июля - даты парламентских выборов. Достоверность информации об обмене экс-президент оценил в 90%.

Ранее "Страна" сообщала, что омбудсмен Украины Людмила Денисова надеется обменяться с российской коллегой списками задержанных украинцев и россиян. Обмен списками запланирован на 16 июля.