В Центральной избирательной комиссии обнародовали на своем сайте фотографию кандидата в депутаты Дарта Викторовича Вейдера. Как правило, он не появляется на публике без своего костюма и маски темного лорда из киновселенной "Звездные войны". Снимок кандидата опубликован на сайте ЦИК.

Фото: cvk.gov.ua

Отметим, что Вейдер идет по одномандатному округу № 135 (Одесская область). Кандидат родился 4 октября 1987 года в Киеве, проживает в столице. Кроме того, Вейдер является директором ООО "Темная сторона силы", а также член политической партии "Блок Дарта Вейдера".

Согласно предвыборной программе Дарта Вейдера, его приоритетами являются "прочная оборона, честные правоохранители и европейский выбор". Также он считает, что Украине нужен противовоздушный ракетный щит. Согласно данным ЦИК, судимостей он не имеет.

Дарт Вейдер. Фото: Facebook/Рух ЧЕСНО

Напомним, Дарт Вейдер является центральным персонажем киносаги "Звездные войны". По сюжету он был джедаем Энакином Скайуокером, но перешел на темную сторону Силы.

Проведение досрочных выборов в украинский парламент назначено на 21 июля. В них примут участие 22 партии.

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за Дарта Вейдера и Чубаки не состоялся забег Зеленского по трассе Здоровья.

Также мы писали, что Борис Джонсон заявил, что ему нравится представлять себя джедаем.