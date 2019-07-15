В понедельник, 15 июля, в Казахстане остался без электроснабжения город Алматы. Об этом сообщает "Интерфакс-Казахстан".

На улицах не работают светофоры, поэтому на крупные перекрестки вышли регулировщики движения. "На ручном регулировании задействованы порядка 400 сотрудников патрульной полиции", - сообщили в пресс-службе городского департамента полиции Алматы.

В самом крупном городе проживает более 1,8 млн человек. Сейчас в Алматы стоит жара - столбики термометров показывают отметку 35 градусов выше ноля.

Как сообщала "Страна", над Польшей пронеслись сильные бури и штормы. Тысячи людей остались без света.

Отметим, что в день визита председателя Евросовета столица Армении осталась без электричества, телефонной связи и интернета. Проблемы с электроснабжением возникли и в ереванском метрополитене.