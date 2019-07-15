Ученые обнаружили новые состояния прелестного бариона, которые с большой вероятностью являются новыми частицами Λb (1D) (лямбда-б барион (1D) и Σb (сигма-б барион).

Об открытии стало известно на конференции по физике элементарных частиц EPS-HEP. Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Института ядерной физики имени Будкера СО PAH.

По словам Павла Кроковного, сотрудника коллаборации LHCb, Барион Λb является частицей, состоящей из двух легких кварков (u-верхнего и d-нижнего) и тяжелого b-прелестного кварка. Его возбужденные состояния предсказывались теорией, однако ранее не наблюдались. Их массы равны 6146 и 6152 мегаэлектронвольт.

Согласно теоретической модели, разработанной в 1986 году, еще до открытия первого прелестного бариона, должны существовать две частицы с очень близкими массами – Λb (1D), где 1D – это орбитальный момент, равный двум, а также Σb. Однако для однозначных выводов необходимо провести измерение квантовых чисел наблюдаемых в эксперименте частиц - спина, четности и изотопического спина.

Ученые знают, какие существуют кварки и каким математическим законам они подчиняются. Однако до сих пор нет математического аппарата, который позволил бы "вывести" массы части состоящих из кварков, время их жизни и вероятности распадов. "Мы вынуждены применять различные приближенные методы для предсказания таких частиц, и часто они противоречат друг другу, - объясняет Антон Полуэктов. - Наблюдательных же данных значительно меньше, чем теоретических предсказаний. Поэтому каждое новое экспериментальное наблюдение нового состояния - это большое событие".

В состав коллаборации LHCb входят Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН и Новосибирский государственный университет. Эксперимент LHCb на Большом адронном коллайдере необходим для получения полной информации о том, из чего состоит Вселенная.

Напомним, что в этом году на Большом адронном коллайдере открыли три новые элементарные частицы.

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