15 июля в Киеве завершилась встреча омбудсменов Людмилы Денисовой и Татьяны Москальковой, на которой обсудили механизм взаимного освобождения граждан двух стран. Об этом со ссылкой на совместную пресс-конференцию представительниц по правам человека.

Денисова рассказала журналистам, чью судьбу решали обмудсмены на переговорах.

"Я хотела бы уточнить, что мы обсудили механизм возвращения граждан Украины, которые находятся на территории России и в Крыму, и механизм освобождения граждан РФ, которые удерживаются в местах лишения свободы в Украине", – сказала Денисова.

СМИ стало известно, что список Киева на обмен задержанными включает 120 украинцев, а в списке РФ - около 40 человек. Как отметила Москалькова, списки подлежат ревизии.

По словам украинской чиновницы, на встрече также шла речь о решении вопросов обеспечения медицинской помощью отдельных граждан, которые находятся в местах лишения свободы. Москалькова добавила, что стороны наметили план действий по доступу к удерживаемым лицам независимых врачей.

Также Москалькова рассказала, что сейчас в Украине удерживают 50 россиян, в том числе в местах лишения свободы.

"За год с момента обмена списками, по которым мы работаем, произошли изменения. Мы сегодня предварительную работу по этим спискам провели. В этом списке 50 граждан России, из них 27 человек находятся в местах лишения свободы, в том числе 13 человек отбывают наказание", - отметила российская омбудсмен.

Со своей стороны Денисова выразила надежду, что уже завтра стороны обменяются списками граждан на территориях Украины и России, которые находятся в местах заключения.

Обмудсмены договорились продолжить работу во вторник уже в Москве.

Ранее "Страна" сообщала о начале переговоров в Киеве Москальковой и Денисовой.

Мы также писали о том, что Москалькова надеялась на закрытие дела против Вышинского после смены президента в Украине.