Министерство образования и науки Украины планирует сделать обязательным после бакалавриата ВНО по иностранному языку. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба МОН Украины. Это соответствует новой Концепции развития английского языка в университетах.

"Дело в том, что все исследования демонстрируют, что экономическое развитие стран очень зависит от знания гражданами английского языка. В этом современном глобальном мире, который связывается экономическими отношениями, научными отношениями в различных сферах, которые говорят между собой на английском языке в разных странах. Возрастает важность знания английского языка всеми специалистами. И сегодня, когда мы смотрим на Украину, то из не англоязычных стран Европы, которых 32, мы по уровню знания английского языка находимся на 28 месте из 32. И это свидетельствует о том, что мы очень теряем свой потенциал из-за того, что наши специалисты не знают английского языка", - сказала Лилия Гриневич.

Гриневич отметила, что одной из основных проблем низкого уровня владения английским языком является то, что в университеты поступают люди, которые его не знают или уровень владения низкий. Поэтому она предлагает сделать обязательным владение английским на уровне В1 для поступающих на бакалавра. Все это в планах воплотить до 2023 года.

Она поясняет, низкий уровень владения английским не лишит права на участие в конкурсе на поступление в университет, но к началу учебного года поступающие должны будут пройти языковой экзамен, который подтвердит уровень владения В1. Что будет с теми абитуриентами, которые покажут более низкий результат, в министерстве не сообщили.

Кроме того, при поступлении на магистратуру обязательным будет владение английским языком на уровне В2, для его подтверждения необходимо будет сдать Единый вступительный экзамен (ЕВЭ).

Стоит отметить, существует 6 уровней владения английским языком - начальный (А1), базовый (А2), средний (В1), выше среднего (В2), высокий (С1), уровень носителя языка (С2). Тот, кто владеет иностранным языком на уровне В1, может свободно слушать радио или смотреть фильмы на языке оригинала без субтитров. Кроме того, он может читать несложные тексты и адаптированную литературу на английском, а также вести личную или деловую переписку.

Напомним, что каждый десятый украинец не сдал ВНО по иностранному языку.

Также "Страна" давала пять ответов на главные вопросы по ВНО-2019.