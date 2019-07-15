В Соломенском районном суде разрешили выехать за границу бывшему командующему Национальной гвардии Юрию Аллерову, которого подозревают в причастности к растрате 81 млн гривен во время строительства военного жилья.

Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, соответствующее решение было принято судом на прошлой неделе. Кроме того, суд снял Аллерову ограничение на отлучаться с места жительства без разрешения. В то же время суд продлил Аллерову обязанность являться по первому требованию суда, прокурора и следователя, а также воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми по делу.

Как сообщалось, защита экс-командующего Нацгвардией Юрия Аллерова обжаловала решение Соломенского райсуда Киева, который взял его под стражу и установил залог в размере 4,8 млн грн.

Ранее сообщалось, что за экс-главу НГУ Аллерова внесли залог, но еще в СИЗО.