Суд разрешил экс-главе Нацгвардии Аллерову выезжать за границу - СМИ
В Соломенском районном суде разрешили выехать за границу бывшему командующему Национальной гвардии Юрию Аллерову, которого подозревают в причастности к растрате 81 млн гривен во время строительства военного жилья.
Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, соответствующее решение было принято судом на прошлой неделе. Кроме того, суд снял Аллерову ограничение на отлучаться с места жительства без разрешения. В то же время суд продлил Аллерову обязанность являться по первому требованию суда, прокурора и следователя, а также воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми по делу.
Как сообщалось, защита экс-командующего Нацгвардией Юрия Аллерова обжаловала решение Соломенского райсуда Киева, который взял его под стражу и установил залог в размере 4,8 млн грн.
Ранее сообщалось, что за экс-главу НГУ Аллерова внесли залог, но еще в СИЗО.