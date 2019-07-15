Власти Киева подготавливают документацию для инициативы о внесении Крещатика в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Департамент охраны культурного наследия.

Сейчас разрабатывается научно-проектная документация для того, чтобы сделать досье и подать его на номинацию о включении улицы Крещатик в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, 5 новых объектов включат в Перечень культурного наследия Киева:

Усадьба на улице Олеся Гончара, 74 - ул. Гоголевская, 2.

Мозаичное панно "Цветущие сады" ("Украина молодая") в Дарницком бульваре, 23.

Школа № 6 (политехнический лицей КПИ) на ул. Политехнической, 2а.

Жилой дом на ул. Пушкинской, 30.

Келья криласных послушников на ул. Г.Сковороды, 2а.

Всемирное наследие ЮНЕСКО - это рукотворные или природные объекты, которые, по мнению ЮНЕСКО, необходимо сохранять и популяризировать из-за их культурной, исторической или экологической значимости.

В Украине охраняемых ЮНЕСКО объектов 19, среди них Киево-Печерская лавра и Софийский собор.

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