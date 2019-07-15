На вопрос социологов, кого вы выбрали бы премьер-министром, будь у вас такая возможность, большинство респондентов ответили: Юрия Бойко. Такие данные совместного исследования обнародовали информационное агентство "Украинские новости" и Центр "Социс".

5-9 июля 2019 года социологи провели опрос на предмет премьерских симпатий украинцев. Если бы можно было выбирать главу Кабинета Министров, 14,9% респондентов предпочли одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко. Чуть меньше голосов (13,3%) получила Юлия Тимошенко. На третьем месте в рейтинге симпатий находится Владимир Гройсман (9,2%).

Почти одинаковое количество голосов (чуть больше 7%) получили Дмитрий Разумков и Игорь Смешко.

Самую нижнюю строку рейтинга с 0,7% занимает Олег Тягнибок.

Скриншот: socis.kiev.ua

При этом пятая часть респондентов не определились с выбором или вообще отказались отвечать.

В опросе приняли участие 1200 человек старше 18 лет. Исследование проводилось методом стандартизированного интервью по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность исследования составляет 2,9%.

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