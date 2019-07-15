В понедельник, 15 июля, в Мюнхене были определены хозяева чемпионата Европы по баскетболу (Евробаскета-2021) среди женских сборных. На проведение чемпионата Европы претендовали Украина и Швеция, а также Испания и Франция – это две совместные заявки.

Выиграла заявка Франция - Испания. Об этом сообщает isport.ua.

Если бы турнир доверили Украине, то матчи группового этапа Евробаскета прошли бы в Стокгольме и Запорожье, а матчи плей-офф принимал бы Киев.

Как сообщала "Страна", итальянский "Интер" открыл футбольную школу в Украине. Мероприятие посетил бывший вратарь миланского клуба и сборной Италии Франческо Тольдо.