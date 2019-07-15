Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" прокомментировала отсутствие реакции власти на обстрел 112 канала. По мнению оппозиционеров, президент Зеленский молчит по поводу инцидента потому, что обстрел его устраивает. Об этом пресс-служба политсилы заявила на сайте "Оппозиционной платформы".

В партии посетовали, что на обстрел отреагировали международные организации, но не гарант Конституции.

"Очевидно, что открытый обстрел из гранатомета одного из независимых СМИ является прямой угрозой национальной безопасности и уже получил самую резкую оценку со стороны ОБСЕ. Однако за прошедшие дни президент Зеленский, который согласно ч. 1 ст. 106 Конституции Украины обеспечивает государственную безопасность, данный террористический акт полностью проигнорировал", - сказано в заявлении.

В партии пришли к выводу, что молчание власти можно объяснить тем, что атака на телеканал "112 Украина", как и другие акции порохоботов и националистов по запугиванию журналистов, полностью соответствует интересам власти. И в первую очередь ‒ президента Зеленского, чьи методы не отличаются от средств Петра Порошенко.

Напомним, 13 июля один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко потребовал у власти немедленно расследовать теракт в отношении телеканала "112 Украина".

Ранее в "Оппоплатформе" заявляли об угрозе расправы над телеканалом NewsOne и его журналистами.