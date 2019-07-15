Норвежцы до конца 2019 года построят масштабную солнечную электростанцию под Киевом для 5 тысяч домохозяйств. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) даст норвежской Norsk Solar 4,35 млн евро на строительство солнечной электростанции мощностью 9 МВт возле Броваров, что в Киевской области. Остальные 4,35 млн евро, необходимые для строительства, выделит сама Norsk Solar. "Мы рады, что можем объединить усилия с НЕФКО для строительства этой солнечной электростанции в Украине. По нашим оценкам, в течение следующих нескольких десятилетий она обеспечит более 5 тыс. домохозяйств возобновляемой энергией", - сказал гендиректор Norsk Solar Ойвинд Вестердал.

Электростанция заработает уже в конце этого года, площадь застройки составит 12,6 га. Для Norsk Solar это второй проект строительства солнечной электростанции. В начале этого года проект солнечной электростанции Gharo Solar 50 МВт в Пакистане был закрыт. По словам Ойвинд Вестердала, в ближайшие десятилетия СЭС обеспечит более 5000 домохозяйств возобновляемой энергией.

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