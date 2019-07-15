15 июля Подольский райсуд Киева продолжает рассматривать уголовное производство в отношении главреда "РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, который находится под стражей уже более года.

Ему инкриминируют пять статей, из которых наиболее тяжкие - государственная измена (ч.1 ст.111 УК Украины), действия, направленные на свержение конституционного строя (ч.3 ст.109 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность (ч.2 ст.110 УК Украины). Кирилл Вышинский отрицает все обвинения.

На прошлом заседании 3 июля, которое перенесли из-за неготовности прокуроров, адвокат главреда "РИА "Новости-Украина" собирался просить суд отпустить клиента под личное обязательство. Действующая мера пресечения, в виде ареста без права залога, избрана вплоть до 22 июля.

Между тем, на этой неделе курсируют слухи, что между Киевом и Москвой на этой неделе состоится знаковый "размен", который может коснуться Вышинского. Также у Луценко предположили, что журналист по решению суда сегодня выйдет на свободу. "Что ожидается? Что этот человек, официально, по решению суда, выйдет на свободу", - написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Страна" ведет онлайн-заседания суда, на котором Вышинского могут освободить из-под стражи.

16:46 Российского омбудсмена вывело из суда несколько десятков правоохранителей.

16:45 Татьяна Москалькова дала понять, что Вышинский - это не вопрос обмена.

Москалькова заявила, что не располагает информацией о том, что перенос срока рассмотрения дела может быть связан с вопросами обмена. Она отметила, что Вышинский говорит, что не согласен с обменом, будет добиваться признания своей невиновности. Москалькова добавила, что "мы ни разу не слышали убедительных доказательств о вине Вышинского".

16:41 Как объяснили журналисту "Страны" работники суда, слушание перенесли из-за того, что один из членов судебной коллегии находился в совещательной комнате по иному делу. Без присутствия хотя бы одного из членов коллегии слушание не могло бы состояться.

16:39 "Я хотела бы попросить ради исключения выслушать мою позицию. Я обратилась официально к председательствующему судебного состава, чтобы учли позицию, меня как уполномоченного по правам человека, так как имеется законное основание для изменения меры пресечения Вышинскому, не связанное с лишением свободы", - сказала в суде Татьяна Москалькова.

По ее словам, Вышинский - единственный кормилец в семье, у него есть жена, мама, пожилой отец, регистрация, прописка и проживание на территории Украины.

Москалькова отметила, что по украинскому закону она не имеет права на выступление в суде. Поэтому и просит судей об исключении.

16:22 Суд перенесли на пятницу, 19 июля в 15:00, пишут российские СМИ.

16:18 Журналисты стоят даже на лестнице. Всем в зале заседаний места не хватило.

16:08 Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в зале суда.

Сегодня она встречалась в Киеве с украинской коллегой Людмилой Денисовой.

15:53 Под Подольским районным судом выставлен автобус с правоохранителями, их здесь насчитывается несколько десятков.

Пока митингующих под зданием не наблюдается, но поодиночке заходят в здание суда люди в военной форме и с шевронами "Добровольческий украинский корпус".

Внутри самого суда ажиотаж - перед дверями в зал под лестницей образовалась толпа журналистов.

15:50 Ранее "Страна" разбиралась, отпустят ли журналиста Вышинского на свободу после нашумевшего решения Конституционного суда от 25 июня. Им была признана не соответствующей Основному закону норма ч.5 ст.176 УПК. Говоря простым языком, это означало открытие "окна возможностей" для потенциального смягчения меры пресечения лицам, проходящих по делам о госизмене, терроризме, создании преступных организаций и прочим особо тяжким преступлениям.