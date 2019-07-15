В Киеве в одном из ТРЦ 28-летний педофил завел в подсобку 11-летнего мальчика, раздававшего там листовки, и совершил развратные действия в отношении ребенка. Его задержали правоохранители и арестовали в суде, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в понедельник, 15 июля.

Злоумышленник заманил его в подсобное помещение, и совершил в отношении ребенка развратные действия.

Полицейские задержали педофила. По результатам следствия ему сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о развращении малолетних (ч.2 ст.156 УК Украины). Ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

В содеянном злоумышленник сознался. Суд арестовал его на два месяца без определения залога.

Как сообщала "Страна", в Раде дали старт созданию реестра педофилов.

Отметим, что Супрун раскритиковала нардепов за закон о кастрации и реестре педофилов.