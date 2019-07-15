Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины руководителя своего Офиса Андрея Богдана и его заместителей Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку. Соответствующий указ под №520/2019 и названием "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" опубликован на сайте главы государства.

Президент, ссылаясь на ч.4 статьи 107 Конституции Украины, постановил не только утвердить в персональном составе СНБО Андрея Богдана, Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку. Указом он также ввел в персональный состав Совета двух человек. Это председатель Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев и председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

Напомним, на официальном сайте президента Украины появился указ Владимира Зеленского о праздновании 28-й годовщины независимости страны без парада.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Зеленский подписал указ об оказании помощи пострадавшему от урагана и непогоды Закарпатью.