В 2020 году киевский музыкальный фестиваль Atlas Weekend пройдет с 7 по 12 июля. Об этом сообщили организаторы на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник, 15 июля.

Отмечается, что локация фестиваля останется та же - территория ВДНХ. В продаже уже появились билеты на AW 2020.

"Кажется, даже на небе кто-то грустит из-за того, что нынешний Atlas Weekend подошел к концу. Но мы знаем самый действенный рецепт от грусти и печали. С сегодня ты можешь приобрести абонементы на Atlas Weekend - 2020 за 1800 грн в кассах и 1900 грн онлайн", - говорится в сообщении.

Пока не сообщается, кто будет хедлайнерами фестиваля в будущем году.

Скриншот: Facebook/Atlas Weekend

Напомним, в этом году Atlas Weekend проходил с 9 по 14 июля. Первый день был бесплатным, представлял в основном украинских артистов, а хедлайнером была певица София Ротару. Мероприятие в этот день посетили почти 160 тыс. человек.