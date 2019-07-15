В Британии на новых банкнотах номиналом 50 фунтов стерлингов будет изображен портрет британского математика Алана Тьюринга. Об этом объявил в понедельник глава Банка Англии Марк Карни, пишет сайт банка.

Его кандидатура была выбрана специальным комитетом из финального списка, в который вошли 12 ученых, включая физика и космолога Стивена Хокинга, математика Аду Лавлейс, биофизика Розалинд Фрэнклин, химика Дороти Ходжкин и физика Джеймса Максвелла.

Тьюринг известен как создатель метода, позволившего дешифровать сообщения немецкой шифровальной машины Enigma во время Второй мировой войны. Его более поздние разработки использовались при создании первых персональных компьютеров. В честь ученого названа премия Тьюринга, самая престижная награда в сфере информатики. Тюринг был осужден в 1952 году за гомосексуализм, подвергся химической кастрации и спустя два года покончил с собой. В 2013 году Британская королева Елизавета II помиловала Тьюринга.

Банк Англии подтвердил планы выпуска новых 50-фунтовых банкнот в ноябре прошлого года. Они станут последними в серии обновленных купюр, напечатанных на полимерном материале, благодаря чему они смогут прослужить в 2,5 раза дольше бумажных. Новые банкноты появятся в обращении к концу 2021 года.

Фото: bankofengland.co.uk

Напомним, что в Британии появились пластиковые £10 с портретом Джейн Остин.

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