В Украине 16 июля отмечают День бухгалтера, который с прошлого года называется День бухгалтера и аудитора. Праздник утвердили в статусе государственного после указа президента в 2004 году. Дату выбрали на основании дня, когда был принят соответствующий Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" (16 июля 1999 года). Таким образом, в этом году своеобразная годовщина Дня бухгалтера - 20 лет с момента утверждения закона.

День бухгалтера

Родоначальником бухгалтерии считают итальянского математика Луку де Пачоли. Именно в его труде "Все об арифметике" еще в 15 веке были затронуты основные принципы бухгалтерии как науки. Это Пачоли принадлежит фраза о том, что "бухгалтер может спокойно спать только когда сведен дебет с кредитом". Книгу Пачоли опубликовали 10 ноября 1494 года в Венеции. К этой дате приурочили Международный день бухгалтера.

Сегодня от бухгалтера во многом зависит эффективность расходов и доходов предприятия. Этот специалист владеет актуальной информацией о финансах бизнеса, часто являясь правой рукой генерального директора и его доверенным лицом.

До 2004 года праздник в нашей стране отмечали неофициально по инициативе Федерации аудиторов и бухгалтеров Украины. С тех пор профессия не утратила своей востребованности.

Средняя зарплата бухгалтера в Киеве, по официальным данным, около 14 тысяч грн. Она рассчитана по данным из 2305 вакансий "бухгалтер", размещенных на сайте поиска вакансий Work.ua за последние три месяца.

Интересные факты о бухгалтерии

На международном гербе бухгалтера изображено солнце (бухучет), ве­сы (баланс), кривая Бернулли (долговременность). Авторо герба бухгалтеров французский ученый Жан Батист Дюмарше.

Девиз бухгалтеров: "Наука, доверие, независимость".

Термин "бухгалтер" появился в 15 веке. До этого специалистов в этой профессии именовали "писцами". Пер­вым, кто получил звание бухгалтера, стал Христофор Штехер - делопроизводитель Инсбрукской счетной палаты.

Среди бухгалтеров во всем мире 85% - женщины. Статистика объясняется достаточно монотонным трудом, требующей усидчивости и сосредоточенности.

Программа бухгалтеров "1С" изначально служила поисковой системой. Название обозначало, что на поиск информации потребуется не более одной секунды.

Поздравления и открытки с Днем бухгалтера

Пусть на работе всегда будет порядок, в финансах - рост, в семье - счастье, в сердце - радость, а в жизни - больше поводов для улыбки.

Пусть расчеты и балансы к росту приведут финансы

В День бухгалтера желаю, чтоб работалось спокойно.

Чтоб сходились все отчеты, чтобы спорилась работа.

Пусть твоя суперсила бухгалтера помогает сводить отчеты, считать зарплаты и на отлично проходить все проверки. Без таких замечательных специалистов жизнь нашего предприятия остановится. Спасибо за работу. С Днем бухгалтера!

Любишь ты во всем порядок,

четкий счет и распорядок.

Поздравляем, обнимаем,

вдохновения желаем.

Без тебя жить было бы трудно. Спасибо за кропотливую работу бухгалтера. Счастья, радости, любви.

В День бухгалтера удачи, счастья, радости в придачу,

вдохновения, успеха, денег, танцев, песен, смеха.

Здоровья, благополучия, счастья нашему любимому бухгалтеру. Пусть на работе все получается и остается время для личной жизни.

Пусть денег будет, чтоб не сосчитать.

Любви - до неба, радости - как моря.

Пусть будут те, кого захочется обнять

И кто поддержит в радости и в горе.

Удачи на работе и в личной жизни. Спасибо за нелегкий и нужный труд бухгалтера. С твоим днем.