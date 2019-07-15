Темнокожая актриса из Британии 31-летняя Лашана Линч станет вторым агентом 007 в 25-й части шпионской саги о Джеймсе Бонде. Дэниел Крейг также примет участие в фильме. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Героя Джеймса Бонда по-прежнему будет играть Дэниел Крейг. В фильме он едет на отдых на Ямайку, а известный номер дадут другому агенту - героине Лашаны Линч. Но дело они будут вести вместе.

Источник отмечает, что подобное кастинговое решение могли принять из-за влияния соавтора фильма Фиби Уоллер-Бридж. Она известна феминистическими и правозащитными взглядами.

Фанаты "бондианы" негативно отреагировали на эту новость в социальной сети. Об этом передает ЛентаРу. Пользователи Twitter предлагают сильным и красивым женщинам "создавать свои собственные иконы и перестать пытаться переделать под себя оригинальных мужских персонажей".

Скриншот: twitter.com/WillMatthews87

Как сообщала "Страна", Дэниел Крейг собирался покинуть кинофраншизу. На текущий момент о британском агенте снято 24 фильма. Общие кассовые сборы - более 10 миллиардов долларов.

Отметим, что в новых сериях "Пиратов Карибского моря" обойдутся без Джонни Деппа.