Звезда киевского Динамо и итальянского Милана, а ныне главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вчера, 14 июля, отметил хрустальную свадьбу. Его браку с Кристен Пазик исполнилось 15 лет.

Об этой дате легендарный украинский футболист сообщил в своем Instagram, где опубликовал совместное фото с женой, которые подписал так: "Отличный ужин в кругу семьи. Отмечали 15 лет совместной жизни".

Фото: Instagram.com/andriyshevchenko

Напомним, Андрей Шевченко с Кристен Пазик воспитывают четырех сыновей: Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.

Ранее "Страна" сообщала,что в отборе на Евро-2020 сборная Украины под руководством Шевченко добыла третью победу подряд.

Также мы рассказывали, что сборная Шевченко разгромила команду Сербии, как Аргентина - Ямайку.