Андрей Шевченко отметил с Кристен Пазик хрустальную свадьбу отличным ужином. Фото
Звезда киевского Динамо и итальянского Милана, а ныне главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вчера, 14 июля, отметил хрустальную свадьбу. Его браку с Кристен Пазик исполнилось 15 лет.
Об этой дате легендарный украинский футболист сообщил в своем Instagram, где опубликовал совместное фото с женой, которые подписал так: "Отличный ужин в кругу семьи. Отмечали 15 лет совместной жизни".
Фото: Instagram.com/andriyshevchenko
Напомним, Андрей Шевченко с Кристен Пазик воспитывают четырех сыновей: Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.
Ранее "Страна" сообщала,что в отборе на Евро-2020 сборная Украины под руководством Шевченко добыла третью победу подряд.
Также мы рассказывали, что сборная Шевченко разгромила команду Сербии, как Аргентина - Ямайку.