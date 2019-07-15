В понедельник, 15 июля, адвокат Андрей Шевчук обжаловал в Кассационном административно суд в составе Верховного Суда Украины распоряжение президента Владимира Зеленского о назначении руководителя Государственного Управления Делам (т.н. ДУСя - прим.ред.) по результатам конкурса, в котором победил Сергей Борзов. Об этом он сообщил в комментарии "Стране".

"Сегодня было обжаловано Распоряжение Зеленского от 19.06.2019 о назначении конкурса руководителя Государственного управления Делами", - заявил Шевчук.

По словам адвоката, который также принимал участие в конкурсе, он был сфальсифицирован, а его проведение было незаконным.

"Стоит заметить, что конкурс был сфальсифицирован, а его проведение откровенно противозаконное. Поскольку ни один из предыдущих руководителей Бакай, Тарасюк Портной Березники и другие не проходили процедуру конкурса", - отметил Шевчук.

"Более того руководитель ДУС не подпадает под категорию "А" государственных служащих. Все было создано умышленно с целью отвода глаз общественности от необходимости быстро узаконить лицо с уголовным правонарушением в биографии в должности управленца делами Президента", - подытожил он.

Фото: Страна.ua

Напомним, во вторник, 9 июля, состоялся конкурс на должность главы Государственного Управления Делами. В нем одержал победу человек Зеленского Сергей Борзов. Что о нем известно мы детально описывали в нашем материале.

После этого Шевчук напомнил Зеленскому, что у победителя конкурса на главу ДУСи Борзова тоже есть уголовное дело.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в июне уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами.