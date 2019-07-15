В понедельник, 15 июля, в Мукачево в Закарпатской области вспыхнул пожар на складах почтовой службы "Новая почта". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатской области.

Отмечается, что пожар произошел рано утром, его тушили 22 спасателя из трех пожарных частей и пять единиц техники.

"В 5:38 15 июля закарпатским спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Кооперативной в городе Мукачево. Там загорелось складское здание почтовой организации "Новая почта", - говорится в сообщении. В 6:14 пожар на площади около 30 кв. м. удалось локализовать и в 07:05 полностью ликвидировать.

Нанесенный материальный ущерб и причина возгорания устанавливаются. Погибших и травмированных на пожаре не было. В компании заявили, что выплатят компенсации клиентам, чей груз пострадал, согласно оценочной стоимости отправлений.

Фото: zk.dsns.gov.ua

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