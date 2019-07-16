16 июля свой профессиональный праздник отмечают бухгалтера и аудиторы - люди, которых отличает внимательность к цифрам и точность в подсчетах. Дата праздника в Украине неизменна с 2004 года. Ее выбрали, выбрали поскольку в этот день, 20 лет назад, был принят Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". А в апреле 2018 года празднование распространили и на аудиторов.

Традиция празднования Дня бухгалтера в Украине

День бухгалтера отмечают повсеместно - от преподавателей и студентов, которые только хотят овладеть умениями бухгалтера, заканчивая аудиторами, бывшими и действующими сотрудниками частных и государственных организаций. В этот день на предприятиях нередко устраивают банкеты, официальные власти награждают и премируют сотрудников за работу.

Профессия бухгалтера давно закрепилась на рынке, войдя в число самых распространенных. Так, с каждым годом Кабмин урезает объемы госзаказа для экономистов и бухгалтеров. И главная причина - перегруженность рынка труда представителями этих специальностей.

Кстати, Международный день бухгалтера выпадает на 10 ноября, поэтому украинские специалисты дважды отдают дань своей профессии.

Открытки и поздравления с Днем бухгалтера

В День бухгалтера можно поздравить коллег, родных и друзей, связанных с этой профессией. Предлагаем поздравления в прозах и стихах.

Бухгалтера - супер-герои, укрощающие хаос. Желаем вам всегда одерживать яркие победы и принимать самые дерзкие вызовы. Но бухгалтерам не чуждо ничто человеческое, поэтому желаем простого счастья, маленьких и больших радостей, уюта дома, уважения на работе.

Пусть удача вас любит, как котик сметанку,

Чтобы брать в этой жизни высокую планку.

С Днем бухгалтера, пусть все расчеты сойдутся,

толкования и документы найдутся.

Пусть работа приносит моральное удовлетворение, уважение, финансовое благополучие. С Днем бухгалтера!

Бухгалтера лучшего я поздравляю!

Здоровья и счастья побольше желаю,

Удачи и радости, звонкого смеха!

В делах пожелаю любви и успеха!

В День бухгалтера желаю быть счастливым, здоровым, успешным. Пусть каждое утро хочется идти на работу, а вечером возвращаться домой.

Желаю радости, любви,

Здоровья, смеха, больше денег.

И в этот мы вам должны

Сказать, что любим, верим, ценим.