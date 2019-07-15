Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев и встретилась с уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

На встрече Денисова и Москалькова планируют обсудить освобождение удерживаемых в РФ граждан Украины и содержащихся в Украине россиян.

"Начала встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой в рамках ее визита в Киев. Мы обсудим вопрос освобождения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и оккупированного Крыма, а также содержащихся граждан РФ в Украине", - написала Денисова на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/ denisovaombudsman

Видео: Facebook/ denisovaombudsman

Денисова выразила надежду, что ее коллега приехала "за хорошими новостями и с хорошими новостями".

После разговора с Денисовой российский омбудсмен посетит заседание Подольского районного суда Киева. В суде в 16:15 будет рассматриваться дело обвиняемого в госизмене главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Как сообщала "Страна", в Генпрокуратуре уверены, что суд выпустит Вышинского.

Напомним, суд над Вышинским перенесли на сегодня с 3 июля из-за неготовности прокуроров.