После падения цены на импортный газ в июне на 8,7%, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цену на природный газ на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 11,7%, или на 648 гривен, до 4,90 гривны/куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) на июль. Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник.

"Цена газа, по которой "Нефтегаз" продает его в июле облгазам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 905,67 гривен/тыс. куб. м (без учета НДС и транспортных расходов)", - говорится в нем.

В соответствии с этим, одним куб. м будет стоить 4,90 грн для населения. Сообщается, что в сравнении с июнем цена на газ снизится на 648 гривен, или на 11,7%.

При этом конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для соответствующего облгаза.

Как сообщалось, "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на июль на 10,4% на встрече с Зеленским, а Гройсман рассказал, что будет с ценой на газ осенью.

В то же время Кабмин изменил методику формирования цены на газ для населения.