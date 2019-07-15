Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов двух стран. Об этом сообщил белорусский посол в Украине Игорь Сокол.

"Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", - сказал Сокол, которого цитирует белорусское государственное информационное агентство БелТА.

II Форум регионов Украины и Беларуси пройдет в Житомире в 2019 году. Первый Форум состоялся в белорусском Гомеле в конце октября 2018 года. В нем приняли участие Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

Как сообщала "Страна", телефонный разговор Путина и Зеленского длился 20 минут.

"Это был первый разговор двух президентов - такой ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отметим, что поведение Зеленского на совещании в Борисполе назвали пародией на Лукашенко.