Вчера, 14 июля, испанская Барселона провела официальную презентацию новичка команды французского форварда Антуана Гризманна, за которого Атлетико выложили кругленькую сумму в 120 миллионов евро.

Фото француза в новой форме Барсы на сезон 2019/2020 появились в официальном Twitter команды. Антуан Гризман запечатлен в клетчатой футболке и с мячом в фирменных цветах клуба.

"На старт, внимание, марш", - так подписали фото в пресс-службе клуба.

Фото: twitter.com/FCBarcelona

"Это отличный клуб, и я уже не дождусь, когда смогу начать работать с моими новыми партнерами по команде и главным тренером. Хочу принести много радости болельщикам Барселоны и буду наслаждаться вместе с ними победами.

Месси? Лионель - тот, на кого равняется каждый футболист. Играть с ним в одной команде – источник невероятного счастья. Месси будет легендой для моего сына и детей моего сына", - заявил Гризманн прессе на презентации.

Контракт Барселоны с Гризманном рассчитан на 5 лет, отступные за игрока составляют 800 миллионов евро.

Ранее "Страна" сообщала, что Гризманн стал обладателем "Золотой бутсы" на Евро-2016.