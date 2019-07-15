В сети набирает популярность приложение FaceApp, которое по загруженным фото генерирует картинки позволяющие предположить, как пользователи будут выглядеть в старости. Обладатели гаджетов по всему миру массово постят свои фотографии и снимки знаменитостей, обработанные в популярном приложении. Увлеклимсь челленджем и украинцы.

"Страна" собрала информацию об очередном сетевом увлечении, а также интересные фото.

Как работает FaceApp

FaceApp - не новое приложение, оно впервые появилось в 2017 году и тогда же произвело фурор. Используя искусственный интеллект, приложение создает реалистичные преобразования лиц пользователей, используя различные фильтры и функции. Из доступных опций - можно состарить лицо на снимке, омолодить его, или же сменить пол. Бесплатное мобильное приложение доступно в Apple App Store для устройств компании Apple и в Google Play для устройств на платформе Android.

На прошлой волне популярности приложения пользователи постили в соцсети все 4 варианта фотографий - оригинал, в старости, в юности и с другим полом. Теперь же всех в первую очередь интересует "состаренный" вариант. Новая волна интереса к приложению появилась потому, что со временем усовершенствовались алгоритмы, и изображения стали выглядеть еще реалистичнее.

В то же время фотографии с эффектом омоложения стали менее интересны пользователям - вероятно, потому, что их качество хуже, да и сами пользователи и так знают, какими они были много лет назад, так что результаты из приложения воспринимают скептически. Смена пола также зачастую выглядит странно и недостоверно. Зато узнать, как они будут выглядеть спустя пару десятков лет, хотят очень многие.

Фото состаренных знаменитостей

Люди выкладывают в соцсетях свои снимки в старости, а те, кто не хочет экспериментировать с собственным лицом, прогоняют через приложение фотографии знаменитостей. Так, в интернете уже проверили, как будут выглядеть спустя годы такие актеры, как Натали Портман, Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт, Дженнифер Лоуренс, Крис Хэмсворт и другие.

Фото: Натали Портман

Фото: Роберт Паттинсон

Фото: Кристен Стюарт

Фото: Дженнифер Лоуренс

Фото: Крис Хэмсворт

Прогнали через приложение пользователи и Ким Кардашьян вместе с ее супругом рэпером Канье Уэстом.

Досталось и персонажу "Игры престолов" Джону Сноу.

Также в сети можно посмотреть на постаревших Веру Брежневу, Ксению Собчак, Анастасию Волочкову.

Фото: Вера Брежнева

Фото: Ксения Собчак

Фото: Анастасия Волочкова

Известный российский поэт Дмитрий Воденников сам выложил свой состаренный снимок, отметив, что фото в молодости оказалось не совсем достоверным.

Также с приложением успел поиграть украинский телеведущий Вячеслав Соломка.

В украинском сегменте Facebook появляется все больше таких фото. Пользователи увлеклись игрушкой.