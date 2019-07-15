Киевский апелляционный суд отложил на 13 сентября рассмотрение апелляций на приговор Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил прокурор Руслан Кравченко.

Представитель обвинения назвал новые даты рассмотрения дела.

"Суд отложил рассмотрение дела на 13, 23 и 30 сентября, согласно графику", - сказал Кравченко.

В понедельник заседание так и не состоялось. А длительный перерыв в рассмотрении апелляции обусловлен техническими причинами: еще не назначен запасной судья и у судей начался период отпусков.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

Адвокаты экс-президента подали 6 апелляций на приговор.

13 июня в Киевском апелляционном суде назначили рассмотрение апелляции на приговор Виктору Януковичу. Тогда же суд определил даты следующих судебных заседаний – 15 и 22 июля.