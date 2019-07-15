5 июля в Печерском райсуде Киева удовлетворили ходатайство ООО "Приватофис" о снятии ареста с 415 объектов недвижимости компании (земельные участки нежилые, офисные помещения в различных регионах Украины). Об этом говорится в Едином госреестре судебных решений.

Отмечается, что арест был наложен в 2017 году этим судом по ходатайству ГПУ по делу о выдаче Приватбанком кредитов - в период до национализации и привлечения рефинансирования в НБУ - для связанных лиц на невыгодных условиях, что привело к возникновению задолженности юрлиц перед банком на 373 млн грн.

"Суд констатировал, что к ООО "Приватофис" не может быть применена мера уголовно-правового характера по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, в том числе, конфискация, а арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением, то есть с нарушением п. 4 ч. 2 ст. 173 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается в судебных материалах относительно уголовного производства, Приватбанк предоставил кредит для ООО "Приватофис", а в залог для финучреждения были переданы доли в уставном капитале компании-заемщика, владельцами которых являются в т.ч. ООО "Тайлон", ООО "Эл ти Групп", ООО "Агентство Новый мир", ООО "Зернопоставка-М".

Сейчас Хозсуд Днепропетровской области рассматривает дело №904/1520/19 по иску Приватбанка к упомянутым компаниям, а также ООО "Канделла", ООО "ОПФ", ООО "Элара", ООО "Коммунальное обслуживание домов" об обращении взыскания на их доли в уставном капитале ООО "Приватофис" (по договору залога №09/01/K/DZ от 28.03.2016) в счет погашения задолженности ООО "Приватофис" на сумму 689 млн грн.

Кроме этого, Хозсуд Днепропетровской области рассматривает еще ряд исков Приватбанка к ООО "Приватофис" о взыскании задолженности по кредитным договорам от 17.12.2008 на сумму свыше 500 млн грн.

В то же время рассмотрение этих споров суды приостановили до вынесения решения по делам №904/5710/18 и №904/5712/18, в рамках которых Приватбанк просит судей признать недействительным одностороннюю сделку в форме заявления ООО "Приватофис" о зачете встречных однородных требований.

12 фераля Хозсуд г. Киева в рамках дела №910/21566/17 по настоянию самого же Приватбанка признал прекращенными его (банка - прим. ред.) обязательства перед ООО "Приватофис" (в части уплаты 1,1 млн грн по договору аренды помещения от 01.12.2016) и обязательства ООО "Приватофис" перед Приватбанком (в части уплаты 1,1 млн грн по кредитному договору №07/30/К от 28.11.2017) путем зачета встречных однородных требований.

Как сообщалось, 17 апреля Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу НБУ и оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева по ходатайству Генпрокуратуры в рамках другого уголовного производства (относительно 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного Приватбанком в НБУ до национализации), по которому был наложен массовый арест на имущество компаний, прямо и косвенно связанных с Приватбанком и их партнерами. Среди соответствующих арестованных активов в том числе находились объекты недвижимости, принадлежащие ООО "Приватофис".

Ранее сообщалось, что Гонтарева предсказала два варианта развития событий, если Приватбанк вернут Коломойскому.