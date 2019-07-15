К понедельнику, 15 июля, в Украину для участия в досрочных выборах парламента Украины прибыли более 200 международных наблюдателей. Об этом сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"На сегодня в Украине находится более 200 международных наблюдателей из общего списка, которые зарегистрированы. За прошедшие сутки было пропущено 6 человек", - сказал Демченко. Его цитирует УНН.

Как сообщала "Страна", на одном из округов в Киеве разоблачили кандидата-нациста.

Напомним, что в понедельник 15 июля, последний день для изменения места голосования. Для этого необходимо прийти в районный отдел ведения Государственного реестра избирателей, написать заявление по установленной форме и предъявить документ, удостоверяющий личность или подтверждающий гражданство Украины (паспорт). Этой опцией воспользовались уже почти 200 000 избирателей, которые планируют голосовать не по месту прописки.