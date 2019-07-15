Сегодня открыт к показу фильм Оливера Стоуна "Нерассказанная история". Та самая картина, из-за анонса трансляции которой был обстрелял из гранатомета офис "112 Украина", а националисты пригрозили акциями протеста.

После чего редакция канала приняла решение не показывать фильм.

Сегодня фильм появился в YouTube. "Страна" его посмотрела и пересказывает содержание.

Путин и идентичность

Фильм строится на интервью одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Я гражданин мира, я сам воевал во Вьетнаме. Меня беспокоит война. Я ничего не знал об Украине, пока не пообщался с Путиным. И тогда я узнал больше", - начинает беседу Оливер Стоун.

Приводятся краткие биографические данные Медведчука: родился в сибирском селе в семье репрессированных родителей. Окончил киевский вуз, по специальности юрист. Дружен с президентом России Владимиром Путиным, который является крестным отцом его дочери.

Сжато рассказывается о том, как Украина стала независимым государством на основании общенационального референдума в 1991 году.

"[Тогда] в Украине казалось, что республика после обретения независимости в кратчайшие сроки превратится в процветающую европейскую страну. Для этого были все основания: огромный научно-промышленных потенциал, развитое сельское хозяйство, высококвалифицированные специалисты, и отсутствие на территории Украины межэтрических конфликтов", - говорит закадровый голос.

"Спустя 25 лет все иллюзии были развеяны. После революции 2014 года в Украине в Украине нет развитой экономики, мира, утерян контроль на часть территории", - отмечает творческая группа Стоуна.

Следущая часть фильма посвящена тому, какую идеологию исповедует Виктор Медведчук и какие ошибки, по его мнению, допустила власть бывшего президента Петра Порошенко.

Медведчук отметил, что он сторонник государственного суверенитета. При этом, уверен он, из-за тех, кто управляет страной, украинские граждане не получили удовлетворения от независимости.

Затем слово взяла супруга политика Оксана Марченко. "К власти пришли демократы в кавычках, которые каленым железом готовы расправлять с теми, кто высказывает отличную от их точку зрения", - высказала свое мнение Марченко.

"Я провела 13 сезонов самых успешных в Украине шоу - "Х-фактор", Україна має талант". Но после того, как против Виктора были введены американские санкции, меня уволили", - говорит супруга Медведчука.

Закадровый голос поясняет, почему политик попал в санкционный список Штатов. "Во-первых, против него были введены санкции потому, что он отстаивал федеративное устройство государства. Это странно для страны, которая сама является федерацией".

Оливер Стоун рассказывает, что в Украине в последние годы сложились две концепции. Первая - это украинизация, полная изоляция от России. Вторая - противоположная ей. В рамках которой русскоязычное население должно иметь права наравне с украиноязычным. Выразителем второй концепции, говорит американский журналист, и стал Виктор Медведчук.

"Ошибка власти в том, что она пытается выстаивать идентичность регионов Украны, где говорят на разных языках, где у людей разное вероисповедание, где граждане дают разную оценку историческим фактам, на основе идентичности, близкой только части населения. Это самая большая ошибка сегодняшней киевской власти", - говорит Медведчук.

Затем в фильме рассказывается о законе об украинизации. Отмечается, что он вызвал противодействие не только не среди русскоязычного населения Украины, но и в Европе, поскольку противоречим Хартии о языках.

"Вы получаете худшее от США и ее капитализма, возвращаясь в Россию 90-х. Штаты сделают с Украиной то же, что тогда с Россией", - говорит Оливер Стоун.

Здесь Виктор Медведчук высказал свое мнение касательно общности украинского и российского народов. "Украина и Россия, разные страны, разные народы и нации. Но их объединяют общие традиции. И мы все равно будем соседями", - говорит один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Оливер Стоун предъявляет конртаргумент: "Но Путин с этим не полностью согласен, он считает, что Украина - это часть России". Далее приводится цитата Путина: "Я считаю, что русские и украинцы - это вообще один народ. По сути это одна нация". Подробно рассказывается, что в составе Российской империи были все украинские области, кроме трех западных. "И никто не считал себя тем-то другим, кроме как русским. Потому что в основе лежала религиозная принадлежность", - сказал президент России.

"Конец Януковича будет, если число жертв будет около ста"

В следующем блоке полуторачасового фильма авторы переходят к событиями 2014 года на Майдане.

Стоун вводит в повествование следующего героя - профессора университета из Оттавы Ивана Кочановского.

Приводятся данные, раздобытые Кочановским, на основании которых делается вывод, что снайперы находились в местах, подконтрольных протестующим.

Далее цитируется интервью лидеров "Свободы" Олега Тягнибока и Руслана Кошулинского. Утверждается, что они и некоторые другие политики (на фото изображены Арсений Яценюк и Виталий Кличко) встретились с высокопоставленными представителями Запада, а именно - США. Во время беседы этим украинским политикам якобы сказали, что убийств нескольких протестующих недостаточно, чтобы Запад изменил свою позицию по Януковичу.

"Они конкретно сказали: конец признания Януковича наступит, если число жертв будет около ста", - утверждается в кинофильме.

Отметим, что данное утверждение прямо противоречит позиции власти Петра Порошенко, а также генпрокурора Юрия Луценко. По их мнению, расстрел на Майдане - дело рук Януковича совместно с российской властью.

"Почему многие украинцы ненавидят Россию?"

В следующем блоке Оливер Стоун задает Виктору Медведчук вопрос: "Почему многие украинцы ненавидят Россию?" Он отвечает: "Потому что это политика власти, возведенная в ранг государственной политики".

Далее закадровый голос рассказывает, что все провалы в экономике власти Порошенко было выгодно обосновывать неконктруктивной политикой России. Медведчук же старается исправлять "пассивность и бездействие украинской власти" - в частности, путем обмена пленных, которых он занимался последние годы.

В кинофильме приводится и большой так называемый американский блок. В нем повествуется о роли Джо Байдена и американского инвестора Джоржа Сороса.

Байдена Медведчук характеризует как "руководителя метрополии по отношению к колонии, которой выступала моя страна". Сорос же, по его словам "также фигурирует везде".

Сказка о крысолове и Армагеддон

Вся завершающая часть фильма - слова автора картины о будущем Украины и мира. И она крайне угнетающая.

Стоун вспоминает сказку о крысолове, который вел людей в никуда (крысоловом, судя по видеоряду, выступал Порошенко, - прим.). "Отток населения, гибель уже тысячи людей. Функция, которую [США] оставили Украине, работает безупречно. Но она - средство для достижения цели - давления на Россию. Понимают ли кукловоды, что иногда марионетки начинают жить своей жизнью? Ведь сейчас война с Россией - вероятна", - говорит закадровый голос.

Автор утверждает, что однажды прозвучит "тот самый выстрел". Например, как в случае с украинскими кораблями. Тогда Россия ответит. Тогда начнется война, и Россию, естественно, объявят агрессором.

"На защиту венгерских граждан, которые живут на территории Украины, станет Венгрия. Польша объявит сбор резервистов. Появится шанс вернуть земли, аннексированные Советским Союзом в 1939 году. И произойдет то, что чего боялся весь мир в ходе Холодной войны. Сбудется самый страшный сон Москвы, Брюсселя и Вашингтона. Армии России и стран НАТО рано или поздно войдут в соприкосновение. Никто не будет хотеть полномасштабной войны. Достаточно будет дружественного огня, чтобы две военные машины столкнулись. Это будет началом испепеляющего Армагеддона. На месте Украины останется только выжженная земля. Это будет, вероятно, последняя для человечества война", - говорит закадровый голос во время изображения боевой действий и ядерного взрыва.

"Зеленский победил, потому что пообещал остановить войну на Донбассе. Одного его приказа будет достаточно. Но дни идут, а приказа нет", - говорят авторы фильма.

Посмотреть фильм "Нерассказанная история" можно здесь:

Чем известен Оливер Стоун

Оливер Стоун - 72-летний американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Обладатель трех премий "Оскар" - за ленты "Полуночный экспресс" (1978), "Взвод" (1986), "Рожденный четвертого июля" (1989). В профессии дебютировал с картиной "Последний год во Вьетнаме", где он воевал сам.

Снимал документальные фильмы о Джоне Кеннеди, Фиделе Кастро, Эдварде Сноудене.

В 2016 году вышла его картина "Украина в огне" о событиях на Украине в 2014 году, которая вызвала у прошлой власти и в националистических кругах резкую критику. Стоун выступил в качестве продюсера фильма и взял для него интервью у президента России Владимира Путина и бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Стоуна в последние годы считают главным биографом президента РФ.

В ноябре 2014 года американский режиссер заявил о желании снять многосерийный фильм о российском президенте. Он отмечал, что хочет взять у Путина, чтобы "показать ту точку зрения, которую американцы не хотят слышать".

В 2017 году вышел его фильм "Интервью с Путиным", который в России транслировался в том числе в канун президентских выборов-2018.

В целом, в последнее время выступает с позиций резкой критики политики американской власти.