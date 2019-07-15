У талантливого украинского голкипера, звезды чемпионата мира (U20) Андрея Лунина никак не получается зацепиться за свой шанс в мадридском Реале.

Кейлор Навас передумал вдруг уходить и решил остаться в Реале в роли второго вратаря, и теперь "галактикос" ищут варианты по трудоустройству Лунина, сообщает Marca.

Реал, по информации источников, вначале отдавал место в основе Куртуа, а Лунин должен был стать вторым вратарем в сезоне. Решение Наваса остаться спутало карты руководству мадридского клуба.

По выбору клуба для украинца у Реала есть два возможных варианта - отдать его в аренду в команду Ла Лиги или же, чтобы он имел больше игровой практики, отправить его в Сегунду.

Напомним, что прошлый сезон Андрей Лунин провел в аренде в Леганесе.

Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Лунин стал лучшим голкипер чемпионата мира U20 по футболу в Польше.