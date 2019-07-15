С 15 по 28 июля украинская полиция переходит на усиленный режим службы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича.

Соответствующее заявление Фацевич сделал во время видеоселекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений полиции.

"Заместитель главы Нацполиции отметил, что со вчерашнего дня уже начался завоз бюллетеней на избирательные участки. Поэтому с 15 по 28 июля личный состав Национальной полиции переведен на усиленный вариант несения службы", - уведомил в понедельник Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Фацевич рассказал о главной задаче Нацполиции на указанный период: сохранение всей документации на окружных избирательных участках.

"Кроме того, полицейские обеспечивают публичную безопасность и правопорядок во время перевозки бюллетеней. Также отмечаю сотрудничество с наблюдателями, которые участвуют в избирательном процессе, и оперативное реагирование на любые нарушения в сфере избирательного процесса", - добавил чиновник.

По словам замглавы ведомства, с начала избирательного процесса территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 4157 заявления и сообщения, связанных с предвыборной кампанией. Большинство из них касаются незаконной агитации (2587 случая) и подкупа избирателей (422). Также зарегистрировано 109 случаев хулиганства и 133 факта повреждения имущества.

Нацполиция также составила 817 административных протоколов. 591 из этого числа связаны с изготовлением или распространением печатных материалов предвыборной агитации без предусмотренной законодательством информации. За нарушение порядка размещения агитационных материалов и политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах составлено 117 протоколов.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время парламентских выборов будут сформированы сводные группы полиции с другими ведомствами. Ранее "Страна" сообщала, что в день выборов в Верховную Раду планируется привлечь около 72 000 полицейских для обеспечения порядка.

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