Британский премьер Тереза Мэй во время одних из своих последних выходных на посту главы правительства решила потанцевать на музыкальном фестивале Henley Festival под хиты группы Abba "Dancing Queen" и "Mamma Mia", передает Reuters.

Отмечается, что в сети оказалось видео, где Мэй вместе с мужем и другими людьми двигают руками в ритм музыке. Оппоненты премьера неоднократно называли ее "роботичной", однако теперь, как пишет агентство, она "решила пошутить", станцевав таким образом.

Видео: YouTube/Parliamentarian

"В прошлом году она танцевала со школьниками в ЮАР, после чего вышла на сцену на конференции Консервативной партии под "Dancing Queen" и показала странное механистичное движение рукой. Это стало вирусом в соцсетях", - пишет Reuters.

Также мы писали, что Тереза Мэй официально перестала быть лидером консерваторов британского парламента.