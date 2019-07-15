Премьер Британии Тереза Мэй показала танец робота под хиты ABBA. Видео
Британский премьер Тереза Мэй во время одних из своих последних выходных на посту главы правительства решила потанцевать на музыкальном фестивале Henley Festival под хиты группы Abba "Dancing Queen" и "Mamma Mia", передает Reuters.
Отмечается, что в сети оказалось видео, где Мэй вместе с мужем и другими людьми двигают руками в ритм музыке. Оппоненты премьера неоднократно называли ее "роботичной", однако теперь, как пишет агентство, она "решила пошутить", станцевав таким образом.
Видео: YouTube/Parliamentarian
"В прошлом году она танцевала со школьниками в ЮАР, после чего вышла на сцену на конференции Консервативной партии под "Dancing Queen" и показала странное механистичное движение рукой. Это стало вирусом в соцсетях", - пишет Reuters.
Также мы писали, что Тереза Мэй официально перестала быть лидером консерваторов британского парламента.