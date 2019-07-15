16 июля атмосферный фронт накроет Украину облаками и дождями. Хотя местами будет солнечно. Об этом сообщает на своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Плаксивую" погоду Диденко объясняет тем. что Украина оказалась в зоне атмосферных фронтов. Они несут дожди и постепенно будут перемещаться в восточном направлении. Поэтому 16 июля дожди наиболее вероятны в восточной части Украины.

Однако и на остальной территории страны вряд ли будет чистое небо. Ожидается, что солнце будут закрывать тучи и прольют незначительные локальные дожди.

Температура воздуха во вторник будет довольно высокой. Теплее всего окажется на юге - + 24...+ 28 градусов. Холоднее - на Востоке: + 18...+ 22 градуса. В большинстве областей ожидается + 20...+ 25 градусов.

В Киеве середина лета отметится периодическими дождями. Во вторник велика вероятность небольших осадков, но на солнце также можно рассчитывать.

В течение дня в столице столбик термометра поднимется до + 21...+ 23 градусов.

Как отметила синоптик, скоро мы снова услышим жалобы на жару.

"До очередной волны всенародного стенания о жаре осталась половина недели - наслаждайтесь свежим воздухом", - предупреждает Диденко.

Фото: Facebook/ tala.didenko

Напомним, ранее Укргидрометцентр обещал теплую, но дождливую неделю.

Мы также сообщали, что во второй половине недели температура постепенно начнет повышаться и на выходных достигнет летних +30.